Шевченко прокоментував перемогу України над Швецією

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився своїми емоціями після перемоги над Швецією і виходу до чвертьфіналу Євро-2020, повідомляє УНІАН.

Шевченко дав коментарі в ефірі "Великого футболу".

"Два суперники грали дуже добре. Цікавий футбол. Ніхто не хотів програвати, тому дотягнули до такої драми" , - зазначив тренер.

Шевченко подякував усім за підтримку і висловив думку, що команда заслужила любов всієї країни:

"Вдячний всім, хто прийшов нас підтримати. Приїхала моя сім'я, діти. Я дуже хотів досягти цього результату. Дякую своїй команді за ті сили, що вони витратили. За той героїзм, що вони продемонстрували. Дякую нашому президенту. Він подзвонив і підтримав команду. Ми знаємо, що за нас вболівають. Команда заслужила своєю грою і віддачею любов України"

Також тренер розповів про деякі тактичні рішення на матч зі Швецією:

"Вирішили трохи убезпечити наші фланги. Попросили дуже багато працювати півзахисників, перебудували трохи позицію Ярмоленка. Намагалися контролювати гру, не завжди виходило, але команда повністю виконала мою установку. Ми не поспішали, ми переводили м'яч з флангу на фланг, так ми і забили перший гол".

Щодо рішення залишити Руслана Малиновського в запасі Шевченко зазначив:

"У нас немає проблем з нестандартними рішеннями. Ми знали, як команда буде грати з перших хвилин. Знали, хто може її посилити. Той план, що ми вибрали - спрацював".

Шевченко також розповів про травму Артема Бесєдіна:

"Судячи з болю, який у нього був, сподіваюся, нічого серйозного.Але, думаю, що він все-таки отримав серйозну травму".