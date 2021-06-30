Колишнього президента ПАР ув'язнили

Експрезидент Південно-Африканської Республіки Джейкоб Зума засуджений до 15 місяців в'язниці. Таке рішення у вівторок, 29 червня, виніс Конституційний суд ПАР, повідомляє Обозреватель.

Як передає IOL, 79-річного політика визнали винним за прояв неповаги до суду – раніше він не ходив на слухання у справі, де він звинувачувався в корупції. На цьому засіданні чоловік також не був присутній.

У вироку наголошується, що Зума повністю усвідомлював наслідки своїх дій і після того, як суд наказав йому брати участь у засіданнях, навмисне ігнорував це.

Клопотання про те, щоб колишній президент країни відвідував суд, у грудні минулого року передала до парламенту правосуддя ПАР спеціальна комісія, яка розслідує факти корупції під час президентства Зуми (2009-2018 роки).

Це клопотання було задоволено, але підозрюваний продовжував "прогулювати", а коли з'являвся на засіданнях, то не відповідав на поставлені запитання.

Також він стверджував, що комісія та суд зробили з нього жертву через "виняткове і жорстоке поводження з ним" і політизацію всього процесу.

У підсумку суддя Конституційного суду визнала експрезидента винним у прояві неповаги. У вироку наголошується: у чоловіка "немає вагомих підстав" стверджувати, що з ним поводилися несправедливо.

"Колишній президент брехав, намагався ввести громадськість в оману і, кінець кінцем, спробував зруйнувати верховенство закону" , – оголосили в суді.

Суддя також додала, що випадок Зуми був винятковим через його положення в якості колишнього президента, а також через його різку критику судової влади.

Політик повинен прибути до поліцейських або на дільницю, щоб почати відбувати покарання у в'язниці, протягом 5 календарних днів.