Зеленський подякував футболістам збірної за перемогу над Швецією

Президент України Володимир Зеленський прокоментував перемогу збірної України над Швецією в 1/8 фіналу чемпіонату з футболу Євро-2020.

"Я знав, що сьогодні і від себе особисто, і від усієї України напишу саме ці слова, незалежно від результату: Ми вболівали за вас усією душею! Ми дякуємо вам від усього серця! Ми пишаємось вами усією країною! Але яке ж велике щастя написати це саме після перемоги! І отримати можливість написати це ще раз. Після 1/4. Або після 1/2. А, може, і після фіналу Євро! Сьогодні не було вас і нас. Сьогодні були МИ. Україна! Команда, що налічує понад 40 мільйонів. Від Ужгорода до Луганська.Від Чернігова до Сімферополя.Команда – Україна! Яка показує характер, міць, яка б’ється, терпить болючі удари та біль, але встає і дає здачі! Україна, яка ПЕРЕМАГАЄ!!! І всі ми чудово знаємо, що це означає. Тільки одне. Слава Україні!!!" , - написав Зеленський у Facebook.