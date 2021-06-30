В Японії пасажирські авто будуть оснащувати чорними ящиками

Міністерство землі, інфраструктури, транспорту і туризму Японії представило документ з безпеки дорожнього руху і політики мінімізації ДТП, повідомляє УНІАН.

У документі наголошується, що влада, зокрема, планує зобов'язати виробників автомобілів оснащувати транспортні засоби так званими реєстраторами подій (Event Data Recorder, EDR), що записують відразу кілька параметрів роботи автомобіля, зокрема положення педалей газу і гальма, стан ременів безпеки, систем екстреного гальмування.

EDR стане обов'язковим для всіх пасажирських автомобілів з місткістю не більше дев'яти осіб, а також для вантажних автомобілів до 3,5 тонни. Відповідні зміни до закону про транспортні засоби передбачається внести до вересня.

Нові вимоги повинні набрати чинності в липні 2022 року. У цьому випадку Японія може стати першою країною в світі, яка зробить оснащення автомобілів EDR обов'язковим.

На добровільній основі багато компаній вже укомплектовують свої автомобілі такими пристроями.