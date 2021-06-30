Китай офіційно переміг малярію

Китай отримав сертифікат Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), що підтверджує статус країни, «вільної від малярії». Про це повідомляється на сайті ВООЗ, повідомляє Лента.Ру.

"Видатний подвиг для країни, яка в 1940-х роках щорічно повідомляла про 30 мільйонів випадків захворювання на цю хворобу" , - йдеться в повідомленні

За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Адха Гебрейесуса, Китай досяг успіху важкою працею, тільки після десятиліть цілеспрямованих і постійних дій.

"Цим оголошенням Китай приєднується до зростаючого числа країн, які демонструють світові, що вільне від малярії майбутнє - життєздатна мета" , - сказав він.

За даними організації, за останні 30 років КНР виявилася першою країною регіону Західної частини Тихого океану, яка отримала такий сертифікат. В цілому у 40 країн є сертифікат ВООЗ про відсутність малярії, серед тих, хто став його володарями недавно, - Сальвадор (2021 рік), Аргентина (2019 рік) і Узбекистан (2018 рік).