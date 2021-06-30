ЗСУ знешкодила безпілотник окупантів

Бойовики російсько-окупаційних формувань вдарили по позиціях Збройних сил України з важких мінометів і знову задіяли безпілотний літальний апарат, повідомляє Дзеркало тижня.

У вівторок, 29 червня, противник три рази порушив умови повного і всеосяжного перемир'я. Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає, повідомляє прес-центр штабу ООС.

Позиції ЗСУ поблизу Невельського і Красногоровки на Донеччині противник накрив вогнем з мінометів калібру 120 міліметрів.

Безпілотник «Орлан-10» російського виробництва перетнув лінію розмежування на Луганщині. ВСУ придушили ворожий БПЛА за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.