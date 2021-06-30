Бангладеш призупинить виробництво одягу

Найбільші роздрібні мережі по торгівлі одягом H&M і Levi's, ризикують зіткнутися з серйозними збоями в ланцюжку поставок, які викличе спалах пандемії COVID-19 в Бангладеш, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією CNBC, регіони Південної Азії готуються до суворого локдауну через виявлення у жителів більш заразного штаму «дельта», а азіатська країна, таким чином, може залишити споживачів по всьому світу без одягу.

Нова хвиля захворювань, особливо серед проживаючих на кордоні з Індією, змусила уряд Бангладеш заборонити населенню залишати домівки протягом семи днів, починаючи з 1 липня. В результаті перестануть працювати всі фабрики в регіоні, що трапиться вперше, оскільки раніше подібні суворі обмеження в країні не вводилися.

Аналітики з торгової компанії Panjiva відзначили різку зміну тенденції, якої дотримувався Бангладеш на початку пандемії. Тоді бангладешські виробники одягу сильно постраждали від скасування замовлень ритейлерами з Європи і США, де обмеження в той момент були набагато жорсткішими.

Проте, дані Panjiva показують, що в умовах пандемії експортери з Бангладеш виявилися надійнішими колегами із сусідніх регіонів. Постачання з лютого по квітень знизилися всього на 1,6 відсотка в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, в той час, як виробники з Індії і Шрі-Ланки стали поставляти менше на 10,1 і 6,4 відсотка відповідно. Якщо говорити про експорт для великих роздрібних мереж, то в порівнянні з весною 2019 роки для H&M його обсяг збільшився на 13,5 відсотка, але скоротився на 47,8 відсотка для Levi's і на 68,7 - для Calvin Klein.

Головний ризик для рітейлерів одягу на цей часс полягає в тому, що жорсткі обмеження в Бангладеш можуть затягнутися і залишити напівпорожніми їх склади. Це ускладнить задоволення попиту в країнах з послабленням ковідних обмежень і зростаючим числом вакцинованих.