Коронавірус "Лямбда" дістався Чехії

У Чехії виявили перший випадок нового штаму коронавірусу, який отримав назву Лямбда, повідомляє Кореспондент.

Про це заявила Національна оцінна лабораторія грипу і респіраторних вірусних захворювань країни, передає місцеве видання. Також наголошується, що в країні зафіксовано 120 випадків інфікування штамом коронавірусу Дельта.

"У Чеській Республіці все ще існує більшість британських варіантів, однак уже підтверджено 120 випадків (індійської мутації). Минулого тижня ми зафіксували перше виявлення лямбда-варіанту" , - йдеться в повідомленні.

Зокрема повідомляється, що зниження кількості нових випадків захворювання в Чехії в понеділок припинилося. Тести показали 157 позитивних результатів, що на 39 більше, ніж тиждень тому.