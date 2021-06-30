30 червня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються Всесвітній день соціальних мереж, Міжнародний день Сейлор Мун, Міжнародний день астероїда, День «Секунди координації», Міжнародний день парламентаризму, повідомляє УНИАН.

В Азербайджані - День закоханих, в Білорусі - День економіста, в США - День Національної організації жінок, День коктейлю «Май Тай», День спостереження за метеоритами, День пергаменту, День прикиду, в Індії - Remna Ni, на Філіппінах - День Філіппіно-іспанської дружби, в Конго - День Незалежності, в Домінікані - День вчителя, в Гватемалі - День Армії, в Ізраїлі - День Військово-морського флоту, в ЦАР - День загальної молитви, в Єгипті - річниця протестів 30 червня, в Судані - День революції.

Пам'ятні дати 30 Червня, річниці та події

30 червня 1894 року в Лондоні був відкритий знаменитий Тауерський міст. Будівельні роботи розпочалися 21 червня 1886 року і тривали протягом 8 років. На будівництво було витрачено понад один мільйон фунтів. Тауер бридж, або Тауерський міст, виконує важливу функцію: в нормальному режимі по ньому їде нескінченний потік машин. У певні години міст розсувається, щоб пропустити велике судно. 60-метрові цегляні підвалини моста імітують форму готичних веж. Крім проїжджої частини, на мосту влаштований перехід для пішоходів, службовець для зв'язку між берегами при розведеному нижньому прольоті і обслуговується сходами і ліфтами всередині веж. Тауер бридж вже більше ста років є візитною карткою британської столиці. Англійці ласкаво називають його «сталевим скелетом в кам'яній сорочці». З веж моста відкривається чудовий краєвид на місто, а на його тлі люблять фотографуватися туристи з усього світу.

У 1905 році Альберт Ейнштейн в статті «про електродинаміку рухомих тіл» виклав основи теорії відносності.

У 1948 році вчені Вільям Шоклі, Уолтер Браттейн і Джон Бардін з «BellLaboratories» оголосили про створення транзистора.

У 1997 році у Великобританії вийшла перша книга про Гаррі Поттера - «Гаррі Поттер і філософський камінь».

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 30 Червня вшановує пам'ять святого Мануїла. У цей день сонце довго стоїть в зеніті. Звідси й інша назва свята - «Мануїл Сонцестій».

Що сьогодні не можна робити

День важкий в енергетичному плані. Тому не рекомендується без особливої потреби виходити з дому. Ще будьте обережні на воді.

Прикмети на 30 Червня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- гроза - до хорошого врожаю;

- вечірня веселка - до гарної погоди;

- багряний захід сонця - скоро підніметься вітер і піде дощ.

Іменини 30 Червня

Іменини у Ісмаїла, Йосипа, Пелагеї, Микити, Кирила, Діни та Максима.