У РФ пояснили імітації атак на фрегат Нідерландів

Росія підіймала винищувачі та бомбардувальники щоб запобігти порушенню кордону фрегатом Нідерландів, який рухався в бік Керченської протоки. Про це у вівторок, 29 червня, заявили в Міноборони Росії, повідомляє Кореспондент.

Перед цим Міноборони Нідерландів заявило, що російські винищувачі створили небезпечну ситуацію в Чорному морі, пролітаючи дуже низько над голландським фрегатом Evertsen і здійснюючи "імітації атак". "24 червня 2021 року засобами об'єктивного контролю Чорноморського флоту за діями кораблів НАТО в Чорному морі було встановлено, що фрегат Evertsen ВМС Нідерландів, що знаходився в нейтральних водах, змінив курс проходження і почав рух в напрямку Керченської протоки. Для попередження порушення кордону територіальних вод Російської Федерації в повітря зі складу чергових сил були підняті винищувачі Су-30 і бомбардувальники Су-24, які здійснили на безпечній відстані прольоти поблизу корабля ВМС Нідерландів" , - заявили у військовому відомстві.

Там підкреслили, що після прольотів російських літаків фрегат відразу змінив курс від "кордону РФ" і продовжив слідування колишнім маршрутом. У Міноборони Росії також зазначили, що російські винищувачі Су-30 і бомбардувальники Су-24, які "зробили на безпечній відстані прольоти" поблизу корабля ВМС Нідерландів, діяли "в суворій відповідності з міжнародними правилами". Після цього екіпажі російських літаків повернулися на аеродроми базування.

Напередодні Нідерланди звинуватили РФ у "імітації атак" на фрегат в Чорному морі. У Нідерландах вважають, що такими діями Росія порушила право на свободу судноплавства, а також двосторонні угоди.