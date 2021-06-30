Ринок пального: бензин і ДП дорожчають. Коли зупиняться ціни

На минулому тижні ціни на бензин і дизпальне продовжили зростання, причому помітний, на десятки копійок за літр, повідомляє Сьогодні.

Причина – уряд опублікував нові граничні роздрібні ціни, які виявилися вищими за ті, що були десять днів тому. Чим трейдери одразу скористалися: ціни на стелах виросли на 30-50 коп./л. Найбільший ріст був у тих областях, де пальне дешевше. А от автогаз, ціна якого під регулювання не підпадає, дешевшає третій тиждень поспіль.

Про те, що буде з цінами на цьому тижні, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев і аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн.

Що змінилося за тиждень

Кабмін оприлюднив нові граничні роздрібні ціни на бензин і дизпальне, які будуть дійсні до 3 липня. Тепер вони становлять 30,84 грн/л (+0,14 грн) для бензину і 29,23 грн/л для ДТ (+0,14 грн). Але ціни на АЗС підвищилися більше, бо раніше не у всіх трейдерів вони були максимально дозволеними.

За минулий тиждень бензин А-92 в середньому подорожчав на 38 коп./л, А-95 – на 39 коп./л, ДП – на 46 коп./л. Найбільше зростання цін зафіксоване в Чернігівській області: на бензини – 82 коп./л (відповідно на А-92 – до 28,30, для А-95 – 29,26 грн/л), на ДП – 86 коп./л (до 28,17 грн/л). В інших областях зростання цін на бензин і ДП склало від 10 до 69 коп./л, в більшості з них – на 35-40 коп./л.

Найвищі ціни на бензини і ДП – в Луганській області. А-92 тут коштує 29,94 грн/л, А-95 – 31,15 грн/л, ДТ – 29,29 грн/л).

Найнижчі ціни: на бензини в Сумській області: А-92 коштує 27,96 грн/л (+67 коп.), А-95 – 28,93 грн/л (+68 коп.), На ДТ – в Миколаївській – 27,30 грн/л (+31 коп.).

Автогаз подешевшав у всіх областях і в Києві на 10-32 коп./л.

Найдорожчий автогаз також на Луганщині (15,85 грн/л, мінус 25 коп), найдешевший – на Чернігівщині (14,99 грн/л, мінус 20 коп./л). Чернігівська область – єдина, де газ коштує дешевше 15 грн/л.

Розкид цін зменшився за всіма видами пального. За А-92 розкид становить 7,1% (1,98 грн/л), було 9,3%, за А-95 – 7,7% (2,22 грн/л), було 9,9%, за дизель – 7,3% (1,99 грн/л), було 10,1%, за автогаз – 5,7% (0,86 грн/л), було 6%.

Які ціни у всіх регіонах і наскільки вони змінилися за тиждень – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 28,75 грн/л

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 29,71 грн/л

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 28,18 грн/л

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 15,37 грн/л

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що, крім підвищення підвищення межі регульованих цін, додатковим драйвером їх зростання стала найбільша в Україні група "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" і ін. – всього 1540 станцій). Вона підняла ціни на бензин і ДП відразу на 1 грн/л. Запас у вартості був, бо "Приват" не реагувала на рівень граничних середніх цін пального, які встановлюються урядом з середини травня.

Зокрема, в мережі ANP бензин марки А-92 подорожчав до 27,95 грн/л, А-95 – до 28,95 грн/л і ДТ – до 28,00 грн/л. На станціях "Укрнафти" ціни на А-92 виросли до 28,00 грн/л, на А-95 і ДТ – до 29,00 і 28,00 грн/л.

Слідом за "Приватом" підняли ціни й інші учасники ринку.

За інформацією Сергія Куюна, роздрібні мережі АЗС, що працюють в економ- і середньому сегментах, з 25 по 29 червня підвищили вартість бензинів і ДТ в межах 5-50 коп./л. На "Авантаж 7" бензини подорожчали на 50 коп./л. Так, ціна на А-92 збільшилася до 27,95 грн/л, А-95 – до 28,95 грн/л. На стільки ж ціни бензинів підвищила мережу "Кворум". На 30 коп./л виросла ціна бензинів в мережі Chipo.

У мережі "БРСМ-Нафта" ціни на бензини зросли на 23 коп./л: бензин А-92 подорожчав до 28,07 грн/л, А-95 – до 29,07 грн/л. При цьому ДП подорожчало на 8 коп./л, до 26,28 грн/л.

Мережа Motto підвищила ціни на бензини і ДП в середньому на 5-7 коп./л: А-92 подорожчав до 27,63 грн/л, А-95 – до 28,53 грн/л, ДП – до 26,41 грн/л.

Геннадій Рябцев упевнений: росту цін сприяють регульовані або, як кажуть в Кабміні, "рекомендовані" ціни на пальне.

"Якби регулювання не було, то зростання було б меншим, а то і ціни взагалі не змінювалися б. Зокрема, регулювання не враховує фактор зміцнення гривні, який компенсує подорожчання пального в доларах. А на 10-15 копійок у зв'язку з цим компенсуванням ціни ніхто не піднімав би. А так держава – "дає відмашку", чому б не скористатися?" , – пояснив експерт.

А ось Сергій Куюн нагадав: до введення нормативного акта тільки чотири брендових оператори (близько 15% ринку) торгували за цінами вище регульованих.

"Якби держава не встановила цінову стелю на не преміальне пальне, воно в цих мережах коштувало б дорожче, ніж тепер" , – зазначив експерт.

Артем Куюн повідомив, що великі роздрібні мережі знизили вартість скрапленого газу на 10-50 коп./л.

"У мережах ОККО, WOG та SOCAR продукт подешевшав на 50 коп./л, до 15,99 і 15,98 грн/л. На станціях "Автотранс" ціна автогазу опустилася на 10 коп./л, до 15,88 грн/л. Одеська мережа "Катрал" знизила ціну до 14,97 грн/л (-40 коп./л), а житомирський "Фактор" – до 14,80 грн/л. Середня вартість газу по Україні на 29 червня склала 15,37 грн/л (-20 коп./л)" , – конкретизував Артем Куюн.

Що може змінитися за тиждень

Експерти очікують на цьому тижні ще невеликого підвищення цін на бензин і ДП.

"Котирування вартості пального прив'язані до котирувань на нафту, а зростання її вартості призупинилося тільки днями, тому ще тиждень буде діяти інерція" , – пояснив Геннадій Рябцев.

З ним згоден і Сергій Куюн.

"Ціни на нафту зашкалюють , На цьому тижні було 76 доларів за барель. Тому все вказує на те, що охолодження ринку чекати не варто" , – прогнозує експерт.

Артем Куюн упевнений, що на "стику місяців" ціни на газ не змінюватимуться. А ось далі – знову підуть вгору. Експерт зазначив, що вартість скрапленого газу в опті почала зростати, динаміка збільшення ціни склала 100-700 грн / т за тиждень з 18 по 25 червня.