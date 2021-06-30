США пригрозили РФ расширением санкций

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон прагне до стабільних і передбачуваних відносин з Росією, однак якщо Москва продовжить поводитися агресивно, Штати залишають за собою право ввести нові санкції, повідомляє Кореспондент.

Про це Блінкен сказав в інтерв'ю RAI TG1, передає пресслужба Держдепартаменту.

"Якщо Росія вирішить вдатися до необдуманих або агресивних дій, ми відповімо. Не з метою конфлікту або ескалації - а тому, що ми будемо відстоювати свої інтереси і цінності" , - розповів глава американської дипломатії.

Він нагадав, що нинішня адміністрація США вже демонструвала реакцію: зокрема, на спроби втручання у вибори, кібератаки проти SolarWinds, спробу отруїти Навального.

"З боку Сполучених Штатів була чітка і потужна реакція, наприклад, у вигляді санкцій" , - підкреслив держсекретар США.

Він також зазначив, що багато санкцій були введені в координації з європейськими партнерами, а також Канадою і Великою Британією.