США пригрозили РФ расширением санкций
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон прагне до стабільних і передбачуваних відносин з Росією, однак якщо Москва продовжить поводитися агресивно, Штати залишають за собою право ввести нові санкції, повідомляє Кореспондент.
Про це Блінкен сказав в інтерв'ю RAI TG1, передає пресслужба Держдепартаменту.
"Якщо Росія вирішить вдатися до необдуманих або агресивних дій, ми відповімо. Не з метою конфлікту або ескалації - а тому, що ми будемо відстоювати свої інтереси і цінності", - розповів глава американської дипломатії.
Він нагадав, що нинішня адміністрація США вже демонструвала реакцію: зокрема, на спроби втручання у вибори, кібератаки проти SolarWinds, спробу отруїти Навального.
"З боку Сполучених Штатів була чітка і потужна реакція, наприклад, у вигляді санкцій", - підкреслив держсекретар США.
Він також зазначив, що багато санкцій були введені в координації з європейськими партнерами, а також Канадою і Великою Британією.