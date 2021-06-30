Кім Чен Ин звинуватив чиновників за помилки під час коронакризу

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про пов'язаний з COVID-19 "серйозний інцидент", який може загрожувати безпеці країни, попри загальнонаціональні протиепідемічні зусилля.

Про це в середу, 30 червня, з посиланням на KCNA поінформувало місцеве видання. Так, під час засідання політбюро Трудової партії Кореї Кім Чен Ин звинуватив високопоставлених чиновників в нехтуванні своїми обов'язками під час виконання заходів, необхідних для боротьби з глобальною пандемією коронавірусу.

"Нехтуючи важливими рішеннями партії в її національній надзвичайній антивірусній боротьбі в рамках підготовки до глобальної кризи в галузі охорони здоров'я, відповідальні посадові особи спровокували серйозний інцидент, який створює величезну кризу для безпеки країни і її народу" , - заявив Кім Чен Ин.

За словами лідера Північної Кореї, "основним фактором, який перешкоджає виконанню важливих завдань, є нездатність і безвідповідальність вищих посадових осіб".

"Загальнопартійна боротьба повинна вестися проти ідеологічних дефектів і всіляких негативних факторів, які виявляються серед вищих посадових осіб" , - висловився він.

При цьому жодних подробиць щодо згаданого "серйозного інциденту" не повідомляється.