У США спростували чутки про рух есмінця в окупований Крим

Ракетний есмінець США USS Ross не рухається до окупованого Криму і знаходиться в порту Одеси. Він бере участь у спільних американо-українських навчаннях Sea Breeze 2021, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться в пресслужбі американського флоту в Twitter.

Напередодні в мережі з'явилася інформація про те, що есмінець нібито почав рух у напрямку Криму.

"Незважаючи на недавні повідомлення есмінець USS Ross ще 30 хвилин тому перебував і в осяжному майбутньому буде розташовуватися в порту Одеси, Україна, для підтримки навчань Sea Breeze" , - йдеться в повідомленні.

Despite recent reports, @USNavy#USSRoss as of 30 minutes ago and for the foreseeable future is in port #Odesa, #Ukraine to support #ExerciseSeaBreeze. pic.twitter.com/SJ2KUcQUVg — Exercise Sea Breeze (@ExSeaBreeze) June 29, 2021

Нагадаємо, в регіоні Чорного моря в понеділок, 28 червня, почалися навчання Sea Breeze 2021 і морське патрулювання, організовувані Військово-Морськими силами (ВМС) України та шостим оперативним флотом ВМС США.

У Sea Breeze 2021 візьме участь друга постійна військово-морська група НАТО. Крім того, в цьому році до навчань приєдналися найбільше число країн-учасниць за всю історію: більше 30 держав направлять близько 5 000 військовослужбовців, 32 Кораблі, 40 літальних апаратів, 18 загонів спеціального призначення і водолазних груп.

Автор: Даша Харченко