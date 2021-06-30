Америка може заборонити продаж авіаквитків в Білорусь

Міністерство транспорту Сполучених Штатів видало наказ із пропозицією заборонити продаж квитків на пасажирські рейси в Білорусь, повідомляє Украинская правда.

"Заборона забезпечить можливість уряду США робити винятки в кожному конкретному випадку для будь-яких перевезень, які вважаються національними інтересами США, в тому числі з міркувань гуманітарної чи національної безпеки".

Наказ ґрунтується на чіткій позиції Держдепу щодо примусової посадки літака Ryanair у Білорусі. У відомстві додають, що зацікавлені сторони мають можливість коментувати наказ до 1 липня.