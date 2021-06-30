"Укрзалізниця" осоромилася через "російський" Крим

На Центральному залізничному вокзалі Києва пасажири помітили в продажу друковані матеріали, на яких окупований Крим зображено як частина РФ, повідомляє Ділова столиця.

Відповідні фото у Facebook оприлюднив журналіст Олександр Шаріпов.

"А взагалі це норм, що на Центральному залізничному вокзалі Києва продається російська преса, де Крим позначений у складі РФ?" , — написав він.

Судячи з фото, мова йде про російський журнал "Дилетант".

У коментарях пресслужба "Укрзалізниці" традиційно відреагувала на інцидент стандартним повідомленням: "Добрий день, шановний Олександре! Дякуємо Вам за сигнал! Інформація взята до уваги. Питання передано спеціалістам відповідного підрозділу для вирішення даної ситуації".

У відповідь перевізнику нагадали про те, що подібні скандали виникають регулярно. Зокрема, цьогоріч у лютому на опублікованій на сайті "Укрзалізниці" мапі окупований РФ Крим раптом став "російським". Після резонансу компанія виправила власну помилку.