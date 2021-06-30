Стали відомі наслідки зволікання в вакцинації

Занадто повільне проведення масової вакцинації населення різних країн від коронавірусу може привести до виникнення і швидкого поширення нових, більш заразних штамів і варіантів. Таку думку висловив інфекціоніст з Університету Огаста в американському штаті Джорджія Роджер Макартур, повідомляє Лента.Ру.

"Якщо ми будемо діяти повільно, якщо будуть райони, де охоплення вакцинацією, скажімо, менше 20 відсотків, думаю, поширення буде дуже, дуже швидким. З іншого боку, якщо говорити про райони, де охоплення вакцинацією становить 60 відсотків, де знижується число випадків [зараження], продовжують в деякій мірі дотримуватися норм соціального дистанціювання, там, я думаю, швидкого поширення не буде ", - розповів експерт.

Інфекціоніст допустив, що в окремих випадках поширення нових різновидів вірусу, в тому числі варіант "дельта", може вимагати повторної вакцинації. Можуть знадобитися препарати, спеціально розроблені проти окремих мутацій. Макартур визнав, що на сьогоднішній день "дельта плюс" є найбільш небезпечним і заразним різновидом коронавірусу з усіх зафіксованих.