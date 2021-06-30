Чому Меркель і Макрон вирішили помиритися з Путіним

Уряди Франції та Німеччини висловили бажання відновити зустрічі на вищому рівні з президентом РФ Володимиром Путіним. Інші країни ЄС з цим не погодилися. Але осад залишився. Чому керівництво Франції та ФРН так "топить" за РФ і що важливо зрозуміти українцям, розповів експерт Інституту постінформаційного суспільства, медіаексперт, заступник міністра інформполітики (2017-2019 рр.) Дмитро Золотухін, повідомляє Телеграф.

На думку Дмитра Золотухіна, для аналізу останніх заяв канцлера ФРН Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона щодо відновлення відносин з РФ, які дуже засмутили багатьох українців, слід враховувати дві речі.

"По-перше, позиція провідних країн з приводу Кремля радикалізується. Так, Лондон, наприклад, продемонстрував, що готовий до лідерських і проактивних дій, захищаючи свої національні інтереси. А також готовий перегравати Росію на її ж "поле", тобто в інформпросторі. Вашингтон, в особі Байдена, продовжує конструктивне протидію Кремлю, попри публічну м'яку риторику. Що ж стосується Берліна і Парижа, то, мабуть, вони вирішили вибрати інший стратегічний шлях і причиною тому є другий аспект, який потрібно враховувати, - зазначає експерт. - Тому що, по-друге, і в Німеччині, і у Франції наближаються вибори лідерів цих країн. Меркель вже точно йде з поста, однак буде боротися за перемогу свого однопартійця. А Макрон дуже хоче бути переобраним на другий термін. Хоча минулі у Франції регіональні вибори показали, що зробити йому це буде дуже нелегко".

Головним, що потрібно для будь-яких виборів, є гроші й ресурсна підтримка, нагадує Дмитро Золотухін.

"Ні для кого не є секретом, що значні французькі й німецькі бізнес-активи, які продукують доходи, знаходяться в Росії, - підкреслює він. - Таким чином, Меркель і Макрон хочуть, в першу чергу, відбудувати свою політику від Вашингтона і Лондона - через який побутує в європейській спільноті скепсису по відношенню і до США, і до Великої Британії. А, в другу чергу, хочуть отримати підтримку тих "сильних світу цього", хто заробляє на бізнесі з Кремлем (в основному, це, звичайно, нафтогазова сфера). З моєї точки зору, глобально в підході наших нібито партнерів нічого не змінилося. у боротьбі між європейськими цінностями та європейськими цінами - перемагають саме ціни".

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен запевняє, що канцлер ФРН Ангела Меркель своєю пропозицією про участь Росії в самітах Євросоюзу мала на меті позначити чіткий курс політики ЄС стосовно РФ.