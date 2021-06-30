Байден відвідає місце трагедії в Маямі, де обвалився житловий будинок
Президент США планує вилетіти до Флориди, де внаслідок обвалу 12-поверхового житлового будинку загинули більше десятка людей та півтори сотні вважаються зниклими безвісти, повідомляє Укрінформ.
Зазначається, що у відповідь на запитання, чи збирається він до Флориди, Байден відповів:
"Так, сподіваюся… як тільки зможемо. Можливо, вже в четвер".
Нагадаємо, минулого четверга в окрузі Маямі-Дейд (штат Флорида) обвалилася частина 12-поверхового житлового будинку.