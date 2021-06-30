Зірка "Диво-жінки" Ґал Ґадот стала мамою втретє

Ґал Ґадот – ізраїльська акторка і модель, найбільш відома за ролями у фільмах "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості", "Ліга справедливості", "Диво-жінка", "Шпигуни по сусідству", а також серії фільмів "Форсаж" ﻿стала мамою втретє. У знаменитості народилася дівчинка, яку назвали Даніелою, повідомляє Обозреватель.

Вона також опублікувала перше фото малечі. Відповідний знімок зірка розмістила на сторінці в Instagram. Ґадот народила третю дитину від бізнесмена Ярона Версано. На новому фото зображені дочки актриси 9-річна Альма і 4-річна Мая.

"Моя мила родина! Я не можу бути більш вдячною і щасливою (і втомленою). Ми всі раді вітати Даніелу в нашій родині. Я посилаю всім вам любов і здоров'я" , – підписала кадр знаменитість.