У Moderna повідомили, чи ефективна вакцина проти штаму "Дельта"
Компанія-виробник вакцини проти коронавірусу Moderna повідомила, що їх препарат є стійким проти мутованого коронавірусу "Дельта, повідомляє Дзеркало тижня.
Там пояснили, що вакцина виробляє в організмі людини титри антитіл, які нейтралізують вірусні частки всіх штамів. Те ж саме відбувається під час зараження "Дельтою", хоча в цьому випадку таки спостерігається
"незначне скорочення титрів".
Але таке ж відбувається і при зараженні іншими мутованими варіантами ковіду, які вперше виявили в Індії або Бразилії.
У компанії також відзначили важливість продовжувати вакцинацію населення. Виконавчий директор Стефан Бансель розповів, що в Індії вже затвердили екстрене використання препарату від Moderna для громадян старше 18 років.