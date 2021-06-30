У Moderna повідомили, чи ефективна вакцина проти штаму "Дельта"

Компанія-виробник вакцини проти коронавірусу Moderna повідомила, що їх препарат є стійким проти мутованого коронавірусу "Дельта, повідомляє Дзеркало тижня.

Там пояснили, що вакцина виробляє в організмі людини титри антитіл, які нейтралізують вірусні частки всіх штамів. Те ж саме відбувається під час зараження "Дельтою", хоча в цьому випадку таки спостерігається "незначне скорочення титрів".

Але таке ж відбувається і при зараженні іншими мутованими варіантами ковіду, які вперше виявили в Індії або Бразилії.

У компанії також відзначили важливість продовжувати вакцинацію населення. Виконавчий директор Стефан Бансель розповів, що в Індії вже затвердили екстрене використання препарату від Moderna для громадян старше 18 років.