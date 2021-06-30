Ще не вечір: Шева оцінив шанси обіграти Англію в 1/4 фіналу

Уже сьогодні о 16:00 збірна України планує вилетіти з Глазго до Рима, де в суботу, 3 липня, зіграє в 1/4 Євро з Англією, повідомляє Сегодня.

Андрій Шевченко вважає, що це ще не межа нашої команди на чемпіонаті Європи.

"Щоб подолати Англію, потрібно мати віру і стійкість. Сьогодні футболісти це показали на полі. Збірна Англії – сильна команда з хорошими виконавцями і довгою лавою запасних. Я подивився перший тайм її матчу з Німеччиною. Дуже потужна команда, я це чудово знаю. У неї дуже хороший тренер. Ми розуміємо, яким важким буде поєдинок. Зараз найголовніше – відновити свої сили. Будемо намагатися нав'язати англійцям те, що дасть нам можливість досягти позитивного результату" , – наводить слова Шевченка сайт УАФ

"Дуже добре, що у нас було так багато часу на підготовку до гри зі Швецією. Тепер часу буде мало. Сил віддали дуже багато" , – додав коуч українців

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Англія обіграла Німеччину 2:0 і залишилася єдиною командою на Євро-2020, яка не пропустила поки що жодного м'яча.