У США рекомендують носити маски навіть повністю щепленим від COVID

Органи охорони здоров'я округу Лос-Анджелес (штат Каліфорнія, США) рекомендують пройшли вакцинацію від коронавірусу COVID-19 продовжувати використовувати маски для того, щоб стримати поширення більш контагіозного штаму Дельта, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Департамент громадської охорони здоров'я настійно рекомендує людям носити маски в приміщеннях. Поки ми не досягнемо кращого розуміння того, як і кому передаються варіант" дельта ", всім слід сфокусуватися на максимальному захисті з мінімальними перебоями в роботі", - наводить видання US News and World Report витримки із заяви департаменту.

У департаменті підкреслили, що маски слід носити, зокрема, в продуктових магазинах, магазинах одягу, а також в театрах і на роботі, де про статус вакцинації присутніх невідомо.

При цьому влада Лос-Анджелеса відзначили, що "люди, які пройшли повну вакцинацію, добре захищені від інфікування варіантом "дельта ".

ЗМІ нагадують, що рекомендації по використанню масок в Лос-Анджелесі послідували після того, як в американському Центрі з контролю і профілактиці захворювань (CDC) повідомили, що в даний час на один з п'яти нових випадків COVID-19 в США припадає зараження варіантом "дельта ".

Як зазначається, близько 68% жителів Лос-Анджелеса отримали як мінімум одну дозу вакцини від COVID-19, а 59% зробили щеплення повністю. Всього в Лос-Анджелесі виявили понад 1,2 млн випадків зараження COVID-19, понад 24 тис. Інфікованих померли.

Минулого тижня у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили про те, що пройшли повну вакцинацію від COVID-19 повинні носити маски в громадських місцях через загрозу штаму "дельта".

"Люди не можуть відчувати себе в безпеці тільки тому, що отримали дві дози вакцини. Вони все ще повинні захищати себе", - заявила помічник генерального директора ВООЗ Маріанжела Симон минулого тижня.

Останнім часом в світі спостерігається широке поширення штаму "дельта", який вперше виявили в Індії. Він відрізняється, зокрема, підвищеною швидкістю поширення.