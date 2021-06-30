В Україні судитимуть громадян Туреччини за рекордну партію героїну
В Україні судитимуть чотирьох громадян Туреччини за контрабанду рекордної партії героїну, вартість якої на "чорному ринку" становить 2,3 млрд грн, повідомляє Вести.
Чотирьох громадян Туреччини звинувачують в контрабанді наркотичних засобів в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб. Вони ввезли в Україну з Пакистану героїн під виглядом партії рису, щоб переправити в ЄС.
"Під час обшуку складів у Львові правоохоронці виявили одну тонну героїну, приблизна вартість якого за цінами чорного ринку становить близько 2,3 млрд грн", - зазначили правоохоронці.