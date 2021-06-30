Дженніфер Лопес: спокусливий образ в блискучому бікіні

Дженніфер Лопес в черговий раз похвалилася новим фото. Вона позувала на пляжі в блискучому бюстгальтері від купальника. Черговий раз довівши, що вона одна з найбільш відвертих і спокусливих жінок світу.

Відповідний знімок зірка розмістила на сторінці в Instagram. Джей Ло одягла короткі джинсові шорти. Пишні груди артистка підкреслила за допомогою відвертого бюстгальтера від купальника, який був прикрашений великою кількістю каменів. Мокре волосся і тіло ще більше робили образ спокусливим і сексуальним.