Єлизавета II вийшла в світ у стильному бузковому вбранні
Королева Великобританії Єлизавета II вийшла на публіку в елегантному вбранні темно-бузкового кольору. Вона відвідала відремонтований музей у замку Стерлінг, повідомляє Обозреватель.
Свій образ монархиня доповнила стильними аксесуарами. Відповідні фото опублікували на сторінці в Instagram Букінгемського палацу.
Єлизавета II вийшла у світ в діловому довгому пальто темно-бузкового відтінку, з-під нього виднілася сукня в квітковий принт. Свій образ королева завершила прикрасами – брошкою, капелюхом в тон, сережками, намистом на шиї та чорною сумкою.