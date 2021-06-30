Єлизавета II вийшла в світ у стильному бузковому вбранні

Королева Великобританії Єлизавета II вийшла на публіку в елегантному вбранні темно-бузкового кольору. Вона відвідала відремонтований музей у замку Стерлінг, повідомляє Обозреватель.

Свій образ монархиня доповнила стильними аксесуарами. Відповідні фото опублікували на сторінці в Instagram Букінгемського палацу.

Єлизавета II вийшла у світ в діловому довгому пальто темно-бузкового відтінку, з-під нього виднілася сукня в квітковий принт. Свій образ королева завершила прикрасами – брошкою, капелюхом в тон, сережками, намистом на шиї та чорною сумкою.

Королева відвідала музей. Джерело: instagram.com/theroyalfamily

Королева в яскравому вбранні. Джерело: instagram.com/theroyalfamily