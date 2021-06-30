ДБР і біопаливо: що розгляне ВР на засіданні
Сьогодні Верховна рада України збирається на засідання. Нардепи розглянуть законопроекти про платіжні послуги, приєднання до газотранспортної системи, правові основи діяльності Державного бюро розслідувань, повідомляє РБК-Украина.
Про це йдеться у порядку денному парламенту.
У другому читанні Рада планує розглянути законопроєкти:
- про зміни в законі про пестициди і агрохімікати (№2289);
- щодо удосконалення корпоративного управління в банках (№4367);
- про виведення банків з ринку і задоволення вимог кредиторів (№4546);
- про статус цивільного позивача для Фонду гарантування вкладів (№4547);
- про приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи (№4578-1);
- про платіжні послуги (№4364).
У першому читанні Рада розгляне проекти:
- про обов'язкове використання біопального в галузі транспорту (№3356-д);
- про участь Ощадбанку в Фонді гарантування вкладів (№5542);
- про зміни в законі про Нацагентство з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів (№5141);
- про правові основи діяльності ДБР (№5305).
Анастасія Рокитна