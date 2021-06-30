Оприлюднили нові дані про ефективність вакцини CoronaVac

Чилі, одна з країн, де застосовують CoronaVac від компанії Sinovac Biotech, оновила показники вакцин в популяції, де циркулюють знижуючі їх ефективність штами коронавірусу, повідомляє Ліга.net.

Цифри (в тому числі по Pfizer-BioNTech) назвав на брифінгу місцевий МОЗ, не уточнюючи, як оцінювалася ефективність.

Ефективність "коронавака" в запобіганні розвитку COVID-19 з симптомами - 63,6% (90,9% у "Пфайзер"), госпіталізації - 87,3% (97,1%), реанімації - 90% (98,4% ), смерті - 86,4% (91,8%). Показники оцінювалися не раніше ніж через два тижні після введення другої дози.

У порівнянні з квітневими даними по Чилі, спостерігається зниження по "коронаваку" на> 3% в плані захисту від симптомів, але відзначено зростання ефективності проти госпіталізації (> 2%) і смерті (> 6%).

Влада Чилі поставили мету-мінімум - прищепити 15 млн з 19 млн населення. Країна - серед лідерів світової вакцинації: на кінець червня там введено понад 25 млн доз вакцин від Sinovac, Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca і CanSino. Близько 80% отримали одну дозу, 64% повністю імунізовані.

12,5 млн щеплені однією дозою (82% цільових груп), 10,3 млн - двома (68% цільових груп).

На цей момент в країні діагноз COVID-19 поставили ~ 1,55 млн осіб, померли> 32 000. Незважаючи на те, що за останній тиждень число нових випадків знизилося, рівень зайнятості ліжок в реанімації по країні доходить до 95%.

Чилійські медики кажуть, що 63% пацієнтів в лікарнях і> 80% госпіталізованих були вакциновані або не завершена цей процес. 25-30% хворих отримали повний курс вакцинації, 26% з них - безсимптомні.

"Вакцини захищають. Це повинно бути абсолютно ясно, тому що заяви, що "щеплення не працює" негативно позначаються на прогресі вакцинації, довірі людей. І це найгірше, що зараз може статися", - підкреслили на брифінгу.

Влада країни має намір давати вакцинованим CoronaVac третю дозу: поки обговорюється, буде це та ж вакцина, або посилення зроблять дозою Pfizer або Moderna.