У Франції заявили, що 20% випадків коронавірусу становить Delta-штам

Міністр охорони здоров'я Олів'є Веран заявив, що у Франції спостерігається активне поширення штаму коронавірусу Delta, повідомляє Кореспондент.

"Вірус поширюється все менше, але частка штаму Delta зростає і вже становить 20% знову виявлених випадків", - сказав міністр.

За його словами, ефективним шляхом боротьби з цим штамом коронавірусу є продовження кампанії COVID-вакцинації.

За кілька тижнів до цього Веран заявляв про відносно незначну - до 5% - частці заражень, що припадають на Delta-штам. Тоді міністр застеріг, що мутація буде поширюватися все активніше.

Відзначимо, що напередодні у Франції зафіксували 509 нових заражень COVID-19, померли 44 хворих.