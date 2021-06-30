Ринок землі: хто не зможе придбати землю

Після відкриття ринку землі при посвідченні договорів про відчуження земельних ділянок пакет документів, який потрібно буде подати нотаріусу, варіюватиметься залежно від суб'єктного складу учасників правочину, повідомляє ЛігаБізнес.

Про це зазначила заступниця Міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук.

Наприклад, якщо сторонами договору відчуження земельної ділянки є громадяни, то окрім документів, які підтверджують їх особу і громадянство України, потрібно обов'язково надати державний акт на право власності на землю, договір, свідоцтво про право на спадщину або інший документ, що підтверджує право власності, та документи про грошову оцінку відчужуваної земельної ділянки.

Крім того, за її словами, щоб визначити загальну площу ділянок, які має право набути у власність одна особа, нотаріусу необхідно буде надати відомості та документи про перебування набувача у шлюбі, у тому числі зареєстрованому за кордоном, та про набуття землі сільськогосподарського призначення на праві спільної сумісної власності подружжя. Нотаріус же має право витребувати у потенційного покупця ще й відомості та документи, які підтверджують джерела походження коштів для придбання земельних соток чи гектарів.

Разом із тим, у Земельному кодексі визначені нормативні табу на набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення як для фізичних, так і для юридичних осіб. Наприклад, не зможуть придбати сільськогосподарські гектари у власність:

- юридичні особи, у яких неможливо встановити кінцевого бенефіціарного власника, або ж КВБ яких зареєстровані в офшорних зонах із затвердженого урядом переліку, або є громадянами держави-агресора;

- особи, до яких безпосередньо чи до пов'язаних з ними осіб застосовано спеціальні економічні санкції та інші обмежувальні заходи відповідно до Закону "Про санкції" у вигляді заборони на укладення правочинів щодо набуття у власність земельних ділянок;

- особи, щодо яких визнано належність (навіть у минулому) до терористичних організацій.

Проведення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам Закону здійснюватиметься з використанням відомостей низки інформаційних систем та реєстрів, зокрема Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРП), Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і ДЗК.