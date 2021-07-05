Лікар розповів про ознаки низького гемоглобіну і що робити

Якщо виявлено, що в крові низький гемоглобін, це говорить про брак еритроцитів, що впливає на загальний стан здоров'я і в деяких випадках може бути дуже небезпечно. Розбираємося, як виявляється залізодефіцит, і що робити в цій ситуації, повідомляє Креатив.

При низькому гемоглобіні можуть спостерігатися такі симптоми:

головні болі, запаморочення;

непритомність;

занепад сил;

дратівливість, часті депресії;

сухість, блідість, тьмяність шкірних покривів;

порушення обміну речовин;

проблеми з травленням;

надмірна сонливість.

Виявивши у себе подібні прояви, не слід робити поспішних висновків про брак гемоглобіну і тим більше, самостійно призначати лікування. Необхідно терміново звернутися до лікаря, і тільки загальне дослідження крові дасть однозначну відповідь на це питання.

У групі ризику перебувають підлітки, вегетаріанці, любителі жорстких дієт. Симптоми анемії різного ступеня спостерігаються і при вагітності.

Що робити для підвищення гемоглобіну в крові

Основним способом підвищити гемоглобін є збільшення кількості заліза, прийом вітаміну В12. Лікування визначає доктор після огляду, на підставі аналізу крові та при необхідності, інших досліджень. Можуть бути призначені феррітівние препарати, ін'єкції, дозований прийом вітамінів в капсулах, а також коригування звичного меню. Повторимося, що неприпустимо самому собі призначати лікування, тому що виснаження запасів заліза буває і при відносно нормальному рівні гемоглобіну, і тільки фахівець може правильно оцінити ситуацію.

Препарати, що містять залізо, не можна приймати разом з молочними продуктами - вони перешкоджають його засвоєнню. Корисно пити вітамінізовані соки цитрусових, фреші, смузі, бо вітамін С сприяє максимальної засвоюваності двовалентного заліза.

Різноманітне і повноцінне харчування забезпечує людини необхідними для нормальної життєдіяльності речовинами, допомагає краще засвоєнню заліза. В меню треба обов'язково включати:

печінку, м'ясо птиці, яловичину, нирки;

бобові культури (квасоля, горох, сочевиця);

фрукти (яблука, гранат, абрикоси, хурма);

овочі (томати, гарбуз, картопля);

зелень;

чорний шоколад;

горіхи.

Медичні препарати рекомендується приймати в комплексі з аскорбіновою кислотою для поліпшення результату. Курс лікування може тривати два місяці та більше. Якщо перервати прийом ліків або пити їх нерегулярно, то ефект буде незначний.

Контролювати свій рівень гемоглобіну потрібно регулярно і для цього хоча б раз на рік робити аналіз крові. Підвищення показника здатне поліпшити загальний стан організму, позбавити від ряду хвороб і нездужань.