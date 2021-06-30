У Ростовській області на трасі розбився автобус з туристами з Криму

У Ростовській області на трасі М-4 "Дон" туристичний автобус Mercedes, в якому знаходилися 44 людини, зіткнувся з вантажівкою Iveco. В результаті ДТП постраждали другий водій автобуса і екскурсовод, повідомляє Російська газета.

Аварія сталася близько четвертої години ранку 30 червня в Аксайському районі. 46-річний водій автобуса, що прямував з Криму в Тольятті, не витримав безпечну дистанцію та допустив зіткнення з рухаючою попереду вантажною машиною.

"В даний момент автобус з проїжджої частини прибрали. Людей пересадили на проїжджаючий автобус, який їх довіз до готелю, що знаходиться на 1024 км М-4 "Дон", - уточнили в прес-службі відомства.

За фактом ДТП проводиться дослідча перевірка.