У США авіапасажири без масок отримають штраф в розмірі $35 тисяч
У США стартувала соціальна рекламна кампанія для попередження авіапасажирів про значні штрафи за порушення правил безпеки в умовах пандемії, повідомляє Деловая столица.
Кампанію запустило Федеральне управління цивільної авіації США.
В аеропортах поширюють, зокрема, соціальну рекламу такого змісту:
"Ви могли витратити 35 тис. доларів на новеньку автівку, а натомість сплатите штраф, бо підставили під удар бортпровідника".
Управління вже отримало 3 201 повідомлення про недисциплінованих пасажирів на комерційних рейсах. Переважна більшість (2429) — щодо порушення правил носіння масок.
"Управління виявило потенційні грубі порушення у 491 випадку та вже розпочало провадження у 61 справі", — вказує телеканал.