У США авіапасажири без масок отримають штраф в розмірі $35 тисяч

У США стартувала соціальна рекламна кампанія для попередження авіапасажирів про значні штрафи за порушення правил безпеки в умовах пандемії, повідомляє Деловая столица.

Кампанію запустило Федеральне управління цивільної авіації США.

В аеропортах поширюють, зокрема, соціальну рекламу такого змісту:

"Ви могли витратити 35 тис. доларів на новеньку автівку, а натомість сплатите штраф, бо підставили під удар бортпровідника".

Управління вже отримало 3 201 повідомлення про недисциплінованих пасажирів на комерційних рейсах. Переважна більшість (2429) — щодо порушення правил носіння масок.