Німеччина вивела останніх солдатів з Афганістану

Службовці бундесверу повертаються до Німеччини з Афганістану на чотирьох військових літаках. Солдати збройних сил ФРН були спрямовані в Ісламську Республіку після терактів у США 11 вересня 2001 року, повідомляє DW.

Місія збройних сил Німеччини (бундесверу) в Афганістані закінчена. У вівторок, 29 червня, останні, що залишалися у військовому таборі в Мазарі-Шаріфі німецькі солдати на чотирьох військових літаках були передислоковані до Німеччини.

Серед тих, які залишили центральноазіатську республіку солдатів були і представники спеціального підрозділу KSK, які здійснювали охорону табору і забезпечили безпеку виведення військ.

"Підходить до кінця ціла глава в історії, інтенсивна місія, яка кинула виклик бундесверу і суттєво вплинула на його становлення, в тому числі і в боях. Місія, в ході якої отримали поранення душі і тіла наших солдатів, в ході якої ми втрачали людей і оплакували загиблих" , - заявила міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер.

За даними бундесверу, в ході 20-річної місії загинули 59 німецьких солдатів.

До травня в Афганістані перебували 1100 німецьких солдатів. Німеччина серед країн НАТО володіла другим за чисельністю військовим контингентом в Ісламській Республіці, поступаючись лише США.