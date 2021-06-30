Екс-міністр закликав збільшити ціну електроенергії для населення

Для вирішення системних проблем в електроенергетиці України владі необхідно підвищити тарифи для населення, які "в 1,5 рази нижче, ніж в соціалістичній Білорусі", а вразливих споживачів підтримувати субсидіями на оплату електрики, повідомляє UBR.

Таку думку висловив глава ради Всеукраїнської енергетичної асамблеї (BEA), екс-міністр палива і енергетики України Іван Плачков.

Експерт вказав, що повноцінна робота ринку е/е неможлива без відмови від "перехресного субсидування" тарифів для населення державними енергопідприємствами, на яких покладено обов'язки забезпечення доступних цін електрики для побутових користувачів в рамках режиму ПСО ("Енергоатом", "Укргідроенерго").

Завдяки ПСО побутові споживачі в Україні отримують е/е за вартістю 1,68 грн/кВт-год.

"Звичайно, це потрібно робити поетапно. На ринку газу ми це зробили. Але на ринку електроенергії ціни залишаються абсолютно нелогічними. В Росії тарифи вище, і навіть в соціалістичній Білорусі ціни для населення вище в півтора рази. Можна в такій ситуації впроваджувати ринок?" , - задався риторичним питанням Плачков.

Щодо планів Міненерго ввести диференційований підхід тарифоутворення, коли ті споживачі, які витрачають менше електроенергії, платили б за них по меншим тарифом, Плачков зазначив, що ми не маємо право ділити споживачів на категорії.

"Чому якщо я споживаю до 199 кВт-год, то я однієї категорії споживач, а якщо 201 КВт-год - інший? Хто взяв на себе таку відповідальність? Тут немає логіки", - вважає Плачков.

На його думку, всі побутові споживачі в Україні повинні платити за одним тарифом, а малозабезпеченим громадянам потрібно надавати гроші на оплату послуги безпосередньо, через субсидії.