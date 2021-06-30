В Україні за добу вакцинували більше 81 тис. чоловік

Протягом минулої доби, 29 червня, від коронавірусу в Україні вакцинували 81 637 осіб, при цьому 21 475 українців отримали першу дозу вакцини, а 60 162 - другу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"81 637 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 29 червня 2021 року. Одну дозу отримали 21 475 осіб, повністю імунізовані - 60 162 особи. Протягом доби працювали 518 мобільних бригад, 1 336 пунктів щеплення, два центри вакцинації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 29 червня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 756 424 особи.