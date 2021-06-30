В Україні за добу вакцинували більше 81 тис. чоловік
Протягом минулої доби, 29 червня, від коронавірусу в Україні вакцинували 81 637 осіб, при цьому 21 475 українців отримали першу дозу вакцини, а 60 162 - другу, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"81 637 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 29 червня 2021 року. Одну дозу отримали 21 475 осіб, повністю імунізовані - 60 162 особи. Протягом доби працювали 518 мобільних бригад, 1 336 пунктів щеплення, два центри вакцинації", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що станом на 29 червня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 756 424 особи.
"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 933 946 людей, з них отримали 1 дозу – 1 933 944 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 649 524 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом виконано 2 583 468 щеплень", - додають у МОЗ.