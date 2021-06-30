Банки зможуть продавати готівкову валюту за безготівкову гривню

Банки зможуть продавати готівкову іноземну валюту фізичним особам за безготівкові кошти в гривні через платіжні пристрої з використанням електронного платіжного засобу фізособи, яка здійснює таку операцію, повідомляє БiзнесЦензор.

Відповідну зміну 29 червня затвердив правління Національного банку.

При цьому, уповноваженим установам також буде дозволено здійснювати купівлю та продаж готівкової іноземної валюти фізособам за безготівкові кошти в гривні в касах уповноважених установ, їх відокремлених підрозділів, пунктах обміну іноземної валюти.

Крім того, банки зможуть здійснювати операції з купівлі та продажу банківських металів з фізичною поставкою за безготівкові кошти в гривні фізособам, а також операції з продажу банківських металів у вигляді монет - юридичним особам.

Також Нацбанк розширив можливості громадян щодо інвестування за кордон - фізособа-резидент зможе проводити відповідні операції за участю резидента-торговця цінними паперами.

"Зміни передбачають, що для здійснення інвестиції в іноземні фінансові інструменти торговець буде діяти як брокер (за рахунок такої фізичної особи). Так, кошти в іноземній валюті будуть переводитися з поточного рахунку громадянина в банку на поточний рахунок торговця, відкритий у цьому ж банку, з подальшим їх переведенням за кордон або на поточні рахунки нерезидентів, відкриті в Україні", - йдеться в повідомленні.

Правління Нацбанку також уточнило перелік винятків з річного е-ліміту для ряду валютних операцій юросіб і фізосіб-підприємців.

Зокрема, до них були віднесені операції з відшкодування резидентом-боржником коштів нерезиденту гаранту, який виконав забезпечене гарантією або порукою зобов'язання резидента-боржника перед резидентом-кредитором.

Усі зазначені зміни в ході валютної лібералізації почнуть діяти з 30 червня 2021 року.