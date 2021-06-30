Чи може здорове харчування бути недорогим: що кажуть експерти

Багато людей вважають, що потрібно багато грошей, щоб правильно харчуватися. Однак це не обов'язково так. Навпаки, ціна не дуже здорового фаст-фуду, напівфабрикатів і закусок може досить високою, повідомляє Телеграф.

Багато по своєму особистому досвіді виявили, що здорове харчування може дійсно заощадити гроші в довгостроковій перспективі, особливо якщо ви будете дотримуватися кількох ключових принципів при покупці, виборі і приготуванні їжі.

Ось кілька простих порад, які допоможуть вам заощадити при здоровому харчуванні.

1. Вживайте сезонні продукти

Сезонні фрукти та овочі часто свіжіші, ароматні і доступніші, ніж продукти, вироблені поза сезоном.

2. Купуйте стандартні продукти

Багато продуктові магазини пропонують продукти як в стандартних, так і в фірмових сортах. Вибір стандартних продуктів замість відомих - це простий спосіб заощадити гроші без шкоди для якості. Продукти стандартних брендів зазвичай можна порівняти з продуктами відомих брендів з точки зору безпеки, якості та харчової цінності. Проте, завжди корисно порівняти список інгредієнтів і етикетки з харчуванням на ваших улюблених фірмових продуктах з аналогічними продуктами, перш ніж купувати їх.

3. Плануйте своє харчування

Планування прийому їжі заздалегідь - відмінний спосіб заощадити час і гроші. Спробуйте скласти щотижневий план харчування, скласти список покупок і виділити певний час для приготування їжі на наступний тиждень.

4. Готуйте їжу вдома

Приготування їжі вдома, а не обід в ресторанах або покупка попередньо упакованих страв - один з найбільш простих і ефективних способів заощадити на здорове харчування. Насправді, разова трапеза в ресторані зазвичай коштує набагато дорожче, ніж покупка інгредієнтів, необхідних для самостійного приготування їжі вдома. Крім того, з додатковими зборами, такими як плата за доставку, плата за обслуговування і чайові, вартість обіду поза домом або замовлення їжі на винос може сильно зрости. Це також допомагає знизити споживання доданого цукру, солі і штучних інгредієнтів.

5. Їжте більше білків рослинного походження

Білки рослинного походження, такі як боби, сочевиця, нут, тофу і темпі, часто набагато дешевше, ніж білки тваринного походження, такі як м'ясо, риба і птиця. Крім того, ці продукти багаті білком, клітковиною і безліччю інших необхідних вітамінів і мінералів. Їх легко додати в такі рецепти, як запіканки, супи, салати і спекотне.

Подумайте про те, щоб замінювати рослинний білок в своєму раціоні лише кілька разів в тиждень. Це допоможе вам заощадити гроші і скоротити споживання м'яса. Така гнучка дієта заохочує вживання в основному рослинної їжі, але також дозволяє вам час від часу є продукти тваринного походження.



6. Шукайте пропозиції

Більшість продуктових магазинів роблять щотижневі пропозиції і знижки, які зазвичай рекламуються в Інтернеті, або в брошурах і листівках.

7. Купуйте заморожені фрукти та овочі

Якщо вам важко витратити всі свої свіжі фрукти і овочі до того, як вони почнуть псуватися, подумайте про придбання заморожених продуктів. Це відмінна альтернатива. Заморожені фрукти та овочі містять ті ж цінні поживні речовини, що і свіжі сорти, але мають набагато більш тривалий термін зберігання, що допомагає скоротити кількість харчових відходів.

Заморожені овочі також є відмінним доповненням до смаженого столу або їх можна запікати, тушкувати або смажити в якості простого гарніру.

8. Зберігайте продукти правильно

Правильне зберігання продуктів може продовжити їх термін придатності, продовжити термін зберігання їжі, скоротити кількість харчових відходів і зменшити ваші витрати на продукти.

Спробуйте застелити ящики для продуктів паперовими рушниками, щоб ввібрати зайву вологу і захистити фрукти і овочі. Такі продукти як макарони, рис і крупи зберігайте в герметичному контейнері і пишіть в прохолодне сухе місце, щоб продовжити термін їх зберігання. Вам також слід зберігати молочні продукти в основній частині холодильника, а не на дверцятах, і заморожувати сире м'ясо або птицю, якщо ви не плануєте використовувати їх в найближчі дні.

Наприклад, експерти радять зберігати свіжу птицю або яловичий фарш в холодильнику при температурі 4 ° C або нижче не більше 2 днів. Обов'язково зберігайте сире м'ясо окремо від інших продуктів.

9. Купуйте оптом

Ви можете купувати певні продукти оптом за нижчою ціною, що ще більше спростить отримання здорового харчування з обмеженим бюджетом.

Поліпшення дієти не повинно відбуватися відразу. Спробуйте щотижня включати кілька порад щодо скорочення витрат в свій розпорядок дня, щоб поступово переходити до економічного плану здорового харчування.