У Київській області в машину з людьми потрапила блискавка
У Київській області, в місті Кагарлик блискавка влучила в автомобіль, який їхав по дорозі. У ньому знаходилося четверо людей, повідомляє РБК-Украина.
Інцидент стався в ніч на 30 Червня. Легковий автомобіль після попадання блискавки злетів з дороги.
За попередньою інформацією, в салоні автомобіля було четверо пасажирів. На щастя, ніхто з них не постраждав. Транспортний рух був паралізований в обидві сторони.
Відзначимо, що автомобіль зіткнувся з деревом після того, як злетів з дороги.
В результаті події на трасі утворився затор. На місце виїхали співробітники спецслужб, щоб ліквідувати наслідки.
Людмила Жукова