Суд заборонив Промінвестбанку продавати своє майно

Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив клопотання компанії "Фортуна" (входить до групи компаній Ігоря Коломойського) в рамках забезпечення її позову до Нацбанку по справі про продаж майна Промінвестбанку, повідомляє Finbalance.

Так, суд заборонив держреєстраторам і нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо майна Промінвестбанку. Банку заборонено здійснювати будь-які дії, спрямовані на відчуження належного йому рухомого, нерухомого майна, цінних паперів або майнових прав, в тому числі укладати договори дарування, застави та інші.

Разом з тим суд відмовився задовольнити клопотання "Фортуни" щодо заборони Нацбанку узгоджувати і розглядати різні звернення від Промінвестбанку про відчуження майна.

"Не допускається забезпечення позову шляхом зупинення рішень Національного банку України, актів Національного банку України, а також встановлення для Національного банку України, його посадових та службових осіб заборони або обов`язку вчиняти певні дії, обов`язку утримуватися від вчинення певних дій﻿" , - сказано в ухвалі суду у справі №640 / 16910/21.

Згідно з судовими матеріалами, позивач стверджував, що, всупереч арешту активів Промінвестбанку, фінустанова намагалася здійснити відчуження майнових прав як кредитора по ряду кредитних договорів.