Австралія розширює зону дії локдауна

В Австралії обмежувальні заходи через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу поширюють на нові території, повідомляє Інтерфакс-Україна.

З 13:00 за місцевим часом вводиться локдаун "в якості надзвичайного заходу обережності" в місті Аліс-Спрінгс, який є центром регіону Центральна Австралія. Режим самоізоляції буде діяти в цьому місті як мінімум 72 години.

Напередодні на південному сході штату Квінсленд на три дні заборонили жителям виходити з дому без поважної причини, наприклад, в медичних цілях або для роботи. Обмежувальні заходи введені також в Сіднеї.

Австралійські ЗМІ відзначають, що в країні зростає невдоволення недостатніми темпами вакцинації від коронавірусу.

В Австралії останнім часом виявляють все більше заражених коронавірусом COVID-19 типу "дельта". Випадки зараження даним штамом зафіксовані в Квінсленді, Західній Австралії та Північній території, що викликає стурбованість у влади країни, так як вперше за останні місяці кількість заражених росте в різних частинах країни.

Всього за час пандемії в Австралії зафіксовано понад 30,5 тис. випадків коронавірусу, 910 людей померли.

За даними BBC News, на даний момент трохи менше 5% дорослого населення Австралії повністю пройшли вакцинацію проти коронавірусу, приблизно 30% отримали першу дозу вакцини Pfizer або AstraZeneca.