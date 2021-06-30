США можуть приєднатися до переговорів по Донбасу в ТКГ

США можуть під'єднатися до врегулювання конфлікту на Донбасі не лише через нормандський формат. Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів, що американці можуть запропонувати свого посла в будь-яку з груп ТКГ, повідомляє РБК-Украина.

За його словами, США можуть вже під'єднатися до мирного процесу.

"Як члени і донори ОБСЄ американці можуть запропонувати свого посла в будь-яку з груп ТКГ. Також є майданчик, де вони були - це Женева, там проходили перші консультації та зустрічі щодо конфлікту на Донбасі (мова про переговори Україна-ЄС-США-Росія, які пройшли в Женеві 17 квітня 2014 року, - ред.). Його можна відродити" , - пояснив віце-прем'єр.

Нагадаємо, Байден і Путін обговорювали відновлення консультацій щодо Донбасу із залученням спецпредставника Держдепу США щодо України.

Зазначимо, радник глави Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк заявив, що новини про залучення США до переговорів щодо Донбасу можуть бути вже в липні-серпні. Зокрема, після візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

Автор: Владислав Красінський