Арахамія виграв 300 доларів, вгадавши рахунок в матчі Україна-Швеція
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виграв 300 доларів, вгадавши рахунок в матчі Україна-Швеція.
Про це повідомляє Андрій Павловський .
Як стало відомо, нардеп дивився футбольний матч в пабі, коли йому вдалося виграти 300 доларів. Варто відзначити, що Арахамія тут же і витратив виграш, пригостивши відвідувачів закладу пивом.
У той же час, політик не зміг згадати імена і прізвища українських футболістів, які забили голи.
"Зараз Україна - це символ, особливо після повної поразки Росії. Я навіть радий більше з цього приводу, ніж по нашим хлопцям. Коли Росія програла, а Україна виграла - це особливо круто", - заявив Арахамія.