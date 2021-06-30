Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виграв 300 доларів, вгадавши рахунок в матчі Україна-Швеція.

Про це повідомляє Андрій Павловський .

Як стало відомо, нардеп дивився футбольний матч в пабі, коли йому вдалося виграти 300 доларів. Варто відзначити, що Арахамія тут же і витратив виграш, пригостивши відвідувачів закладу пивом.

У той же час, політик не зміг згадати імена і прізвища українських футболістів, які забили голи.