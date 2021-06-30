Оприлюднено список документів, необхідних для продажу землі

Власник земельної ділянки для її продажу зобов'язаний мати кадастровий номер ділянки, зареєструвати право власності і мати виписку з Держреєстру прав власності в паперовому або електронному вигляді, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Такі необхідні умови для продажу землі навів міністр аграрної політики і продовольства України Роман Лещенко в Facebook.

Він пояснив, що наявність кадастрового номера земельної ділянки можна перевірити на публічній кадастровій карті України на сайті http://surl.li/ydva. У разі його відсутності власнику ділянки потрібно звернутися до розробника документації із землеустрою для виготовлення технічної документації щодо встановлення або відновлення меж ділянки в натурі і зареєструвати ділянку в Державному земельному кадастрі. Після цього ділянці буде присвоєно кадастровий номер.

Міністр уточнив, що наступним кроком для продажу земельної ділянки є реєстрація права власності в Державному реєстрі прав на нерухоме майно. Це здійснюють виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, нотаріуси або центри надання адміністративних послуг.

Для реєстрації необхідна виписка з Державного земельного кадастру, копія та оригінал паспорта та ідентифікаційного номера, сплата адміністративного збору та документ про права на ділянку (державний акт на право власності на землю, договори купівлі-продажу, дарування, міни, рішення суду, свідоцтво про право на спадщину). Після реєстрації права власності на землю власник отримує паперову або електронну виписку з Держреєстру прав.