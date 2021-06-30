Форвард збірної України більше не зіграє на Євро-2020 через страшну травму

Нападник "Динамо" та збірної України Артем Бєсєдін більше не допоможе національній команді на Євро-2020. 25-річний футболіст зазнав моторошної травми в матчі проти Швеції, коли суперник грубо влетів йому в ногу, повідомляє УНИАН.

Про те, що для Бєсєдіна чемпіонат Європи завершився повідомив помічник Андрія Шевченка Олександр Шовковський у своєму Instagram.

Артема відправили до Києва на більш ретельне обстеження, після чого йому встановлять діагноз і озвучать терміни відновлення.