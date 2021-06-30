Форвард збірної України більше не зіграє на Євро-2020 через страшну травму
Нападник "Динамо" та збірної України Артем Бєсєдін більше не допоможе національній команді на Євро-2020. 25-річний футболіст зазнав моторошної травми в матчі проти Швеції, коли суперник грубо влетів йому в ногу, повідомляє УНИАН.
Про те, що для Бєсєдіна чемпіонат Європи завершився повідомив помічник Андрія Шевченка Олександр Шовковський у своєму Instagram.
Артема відправили до Києва на більш ретельне обстеження, після чого йому встановлять діагноз і озвучать терміни відновлення.
"На жаль, великі перемоги даються нам дорогою ціною! Ми не зможемо більше розраховувати на допомогу в наступних матчах Артема Бєсєдіна, хіба що на його підтримку, але й вона буде для нас додатковим стимулом! Ми всі сподіваємося, що все обійдеться і не буде сильних пошкоджень! Він вимушено залишає розташування команди й повертається до Києва, щоб пройти повне обстеження!... і повернутися ще сильнішим!", - зазначив Шовковський.