У Польщі відбулися зміни правил в'їзду для громадян України

У Польщі відбулися зміни правил в'їзду для громадян України

Для громадян України, які не отримали щеплення або не перехворіли Covid-19, Польща ввела обов'язковий десятиденний карантин, повідомляє Вести.

Ізоляцію можуть не проходити:

  • після 7 днів карантину при негативному результаті тесту на коронавірус;
  • громадяни, які отримали повний курс щеплень вакциною, зареєстрованої в Євросоюзі;
  • громадяни, які мають підтвердження про одужання після Covid-19;
  • визначені в Положенні Ради міністрів ЄС про встановлення обмежень і заборон у зв'язку з епідемією;
  • громадяни, які подорожують літаком з країн, що не входять до Шенгенської зони, і будуть перебувати протягом доби, маючи авіаквиток.

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