У Польщі відбулися зміни правил в'їзду для громадян України
Для громадян України, які не отримали щеплення або не перехворіли Covid-19, Польща ввела обов'язковий десятиденний карантин, повідомляє Вести.
Ізоляцію можуть не проходити:
- після 7 днів карантину при негативному результаті тесту на коронавірус;
- громадяни, які отримали повний курс щеплень вакциною, зареєстрованої в Євросоюзі;
- громадяни, які мають підтвердження про одужання після Covid-19;
- визначені в Положенні Ради міністрів ЄС про встановлення обмежень і заборон у зв'язку з епідемією;
- громадяни, які подорожують літаком з країн, що не входять до Шенгенської зони, і будуть перебувати протягом доби, маючи авіаквиток.