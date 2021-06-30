ВР хоче розширити повноваження інспекторів з паркування

В Україні хочуть розширити повноваження інспекторів з паркування. Верховна Рада ухвалила за основу відповідний законопроєкт №4594, повідомляє РБК-Украина.

За документ проголосували 289 нардепів.

Інспекторам хочуть дозволити розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 122 Кодексу адміністративних правопорушень. Наразі такі справи розглядають органи Національної поліції.

Зазначимо, частина 5 ст. 122 КУпАП передбачає відповідальність за:

зупинку чи стоянку транспортних засобів на місцях, де дозволена зупинка чи стоянка лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю;

створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці чи стоянці керованого ними транспорту;

неправомірне використання на авто розпізнавального знака "Водій з інвалідністю".

Автор: Юлія Струк