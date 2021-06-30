Сенатор США закликала перевести пенсійні накопичення в біткоїни

Сенатор США від штату Вайомінг і прихильник біткоїну Синтія Ламміс в інтерв'ю CNBC закликала розглянути цифрове золото в якості способу диверсифікації пенсійних і довгострокових накопичень, повідомляє ForkLog.

«Я турбуюся, що всі наші пенсійні кошти в доларах США деномінуються. В рамках диверсифікації розподіл активів дозволяє не зберігати всі яйця в одному кошику», - пояснила вона.

Ламміс розповіла, що володіє близько 5 BTC, а вперше купила першу криптовалюту на позначці $330. Вона також назвала біткоїни «найсильнішим сховищем цінності» в довгостроковій перспективі.

У листопаді 2020 року Ламміс пообіцяла вивести обговорення цифрового золота на національний рівень.