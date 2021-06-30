Арахамія розповів, коли ВР прийме закон про корінні народи

Верховна Рада планує на позачерговому засіданні в четвер ухвалити законопроєкт про корінні народи України (№ 5506) у першому читанні. Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Є багато різних позицій щодо законопроекту про корінні народи, але думаю, що першому читанні ми його нормально пройдемо, а між першим і другим будемо допрацьовувати", - сказав Арахамія журналістам в середу.

Разом з тим на уточнююче запитання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна", чи буде законопроєкт розглянуто в четвер тільки в першому читанні, парламентарій відповів ствердно.