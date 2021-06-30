У ДПС розповіли, як платити ЄСВ при неповному робочому дні

Фахівці Головного управління ДПС у Закарпатській області звертають увагу роботодавців на те, в якому розмірі сплачується єдиний соціальний внесок, якщо найманий робітник працює неповний робочий день, повідомляє ЛігаБізнес.

У разi якщо база нарахування єдиного соціального внеску не перевищує розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд, сума єдиного соціального внеску розраховується як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд (прибуток), та ставки внеску (ст. 8 Закону № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»).

Трудовим договором за згодою працівника і роботодавця може бути встановлено неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках згідно зі ст. 56 Кодексу законів про працю провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Отже, роботодавець має право нарахувати працівнику, який працює неповний робочий день, заробітну плату нижчу за мінімальну, але за умови, що сума нарахованої заробітної плати має бути не менша ніж частина від мінімальної заробітної плати, що припадає на фактично відпрацьований час.

Щодо єдиного соціального внеску, то роботодавець розраховує його суму як добуток розміру мінімальної заробітної плати за місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та мінімальної ставки єдиного соціального внеску. В податковій службі нагадують що у 2021 році мінімальна заробітна плата становить 6000 грн, а мінімальна ставка ЄСВ - 1320 гривень.

При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного соціального внеску застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру (абз. третій частини п'ятої ст. 8 Закону № 2464).